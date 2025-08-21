Дискотеки и бильярд: врач раскрыл детали лечения Ефремова в Кисловодске

Российский актер Михаил Ефремов после выхода из колонии восстанавливает здоровье в трехзвездочном санатории Кисловодска. Как лечат артиста, сколько стоят номера в лечебно-профилактическом учреждении и за какой срок восстановят здоровье Ефремова — в материале aif.ru.
Массажи, лечебные ванны и фито-чай.
61-летний Ефремов в ставропольском городе-курорте Кисловодске восстанавливается после бронхолёгочных заболеваний, которые обострились у него еще во время отбывания наказания в по делу о смертельном ДТП.
Сейчас он находится в трехзвездочном оздоровительном санатории в центре города.
«У нас есть программа восстановления после бронхолегочных заболеваний. Там предусмотрено трехразовое питание по шведской линии», — отметили в заведении.
Согласно предоставленной aif.ru сотрудниками учреждения программе, восстановление включает в себя диагностический и лечебный блоки.
В первый входят прием терапевта, несколько консультаций пульмонолога, ЭКГ, анализ крови и мочи, R-скопия легких, пульсоксиметрия, капилляроскопия.
Во второй — минеральные ванны, лекарственные ингаляции, озонотерапия, баротерапия, лечебная физкультура, массаж сегментарный или подводный душ-массаж, воздействие различными токами, галотерапия, теплолечение, кислородные коктейли, фито-чай.
Номера раскупили до ноября.
Сотрудница санатория рассказала aif.ru, что номера раскуплены до ноября.
«Сейчас мест нет. В данный момент ближайшая дата для бронирования — 31 октября. Остались двухкомнатный стандартный номер за 13 тысяч за сутки с лечением и трехразовым питанием по шведской линии и двухкомнатный номер повышенной комфортности с питанием в ресторане. Последний — 15 тысяч за сутки», — сказала она.
Согласно имеющемуся в распоряжении aif.ru прейскуранту, самый дорогой номер в отеле — трехкомнатные апартаменты при размещении одного человека — будет стоить почти 24 тысячи рублей за сутки.
Самый бюджетный вариант — однокомнатный номер с размещением двоих посетителей — 9200 рублей за день.
В санатории рассказали, что, кроме лечения, посетители, в том числе и Михаил Ефремов, могут ходить на дискотеки, посещать концерты, играть в бильярд, боулинг и настольный теннис.
Ефремову нужно лечиться не менее 10 дней.
Пульмонолог Вячеслав Овечкин в беседе с aif.ru отметил, что Ефремов, вероятнее всего, в санатории Кисловодска лечит хроническое заболевание.
«В санаториях осуществляют лечение, но в ограниченном объёме. Купировать обострение только таким лечением невозможно, также необходимо наблюдение профильного врача для контроля за лечением. В данной ситуации можно говорить скорее о лечении хронического заболевания, чем о профилактике», — отметил специалист.
По словам Овечкина, минимальный курс лечения при бронхолёгочных заболеваниях составляет 10 дней, но в идеале в санатории нужно провести не менее 14 дней.
Напомним, Ефремов вышел из колонии в Алексеевке Белгородской области 9 апреля 2025 года. Актер был освобожден в рамках условно-досрочного освобождения. В колонии он отбывал срок за смертельное ДТП, совершенное им в 2020 году.
Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов спустя два месяца после выхода из колонии получил предложение о съёмках и подписал контракт на 13 млн рублей.