Дискотеки и бильярд: врач раскрыл детали лечения Ефремова в Кисловодске

«Сейчас мест нет. В данный момент ближайшая дата для бронирования — 31 октября. Остались двухкомнатный стандартный номер за 13 тысяч за сутки с лечением и трехразовым питанием по шведской линии и двухкомнатный номер повышенной комфортности с питанием в ресторане. Последний — 15 тысяч за сутки», — сказала она.