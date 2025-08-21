Ричмонд
Пять трамваев и троллейбус изменят маршруты в Екатеринбурге из-за ремонта

В Екатеринбурге изменятся маршруты трамваев и троллейбуса из-за ремонта теплосетей.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге с 22 августа изменится схема движения пяти трамвайных и одного троллейбусного маршрута из-за ремонта теплосетей на улице Смазчиков. Об этом сообщили в администрации города.

С 22 августа с 00:00 до 27 августа 05:00 будет закрыто движение трамваев № 5, 12, 16, 20 и 23 на участке от остановки «Пионерская» до остановки «Блюхера» в обоих направлениях.

Также с 22 августа с 00:00 до 1 сентября 05:00 изменится маршрут троллейбуса № 32, который будет следовать по улицам Смазчиков, Сулимова, Комсомольская на участке от остановки «Пионерская» до конечной станции «Академическая» в обоих направлениях.

Подробные схемы движения измененных маршрутов опубликованы на сайте администрации города.

Руководство АО «ЕТК» просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и планировать свои маршруты заранее.