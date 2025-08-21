Ричмонд
В Перми отключат светофоры на двух оживлённых улицах

Такая необходимость возникла из-за профилактических работ на электросетях.

Источник: Аргументы и факты

Два светофора на оживлённых улицах Перми временно прекратят свою работу на время проведения профилактики, сообщили в Центре безопасности дорожного движения Пермского края.

Речь идёт о светофорных объектах в Индустриальном и Кировском районах Перми. В обоих случаях их отключение — вынужденная мера: они перестанут действовать на время профилактических работ, проводимых, соответственно, Южными и Индустриальными электросетями, объяснили в ЦБДД.

Светофорный объект на пересечении улицы Карпинского и улицы Рязанской не будет работать с 9:00 до 15:00 21 августа.

А светофорный объект на пересечении улицы Адмирала Ушакова и улицы 5-я Каховская не будет работать немного дольше: с 8:00 до 18:00 21 августа.

В ЦБДД призывают автомобилистов быть особенно внимательными на этих перекрёстках, соблюдать правила дорожного движения и помнить о знаках приоритета.