В Перми отключат светофоры на двух оживлённых улицах

Два светофора на оживлённых улицах Перми временно прекратят свою работу на время проведения профилактики, сообщили в Центре безопасности дорожного движения Пермского края.
Речь идёт о светофорных объектах в Индустриальном и Кировском районах Перми. В обоих случаях их отключение — вынужденная мера: они перестанут действовать на время профилактических работ, проводимых, соответственно, Южными и Индустриальными электросетями, объяснили в ЦБДД.
Светофорный объект на пересечении улицы Карпинского и улицы Рязанской не будет работать с 9:00 до 15:00 21 августа.
А светофорный объект на пересечении улицы Адмирала Ушакова и улицы 5-я Каховская не будет работать немного дольше: с 8:00 до 18:00 21 августа.
В ЦБДД призывают автомобилистов быть особенно внимательными на этих перекрёстках, соблюдать правила дорожного движения и помнить о знаках приоритета.