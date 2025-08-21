В Перми сотрудники исправительной колонии помешали доставке запрещенных предметов

Злоумышленники не оставляют попыток доставить запрещенные предметы на территорию исправительных учреждений, однако сотрудники уголовно-исполнительной системы Пермского края пресекают эти действия.
Сотрудники пермской исправительной колонии № 29 пресекли попытку доставки запрещенных предметов на режимную территорию, рассказали в ГУФСИН по Пермскому краю. Неизвестный пытался через ограждение доставить на территорию колонии свертки с неизвестным содержимым.
На место незамедлительно прибыли сотрудники учреждения. В ходе обследования одного из участков внутренней запретной зоны они нашли два белых свертка, перемотанных скотчем. Так злоумышленник пытался незаконно передать осужденным два сотовых телефона, зарядные устройства к ним и USB-кабели.
Гражданина Е. 2004 г.р., совершившего переброс свертков, задержали, составлены материалы о привлечении к административной ответственности. Материалы передали в мировой суд.