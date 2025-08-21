В Перми сотрудники исправительной колонии помешали доставке запрещенных предметов

На место незамедлительно прибыли сотрудники учреждения. В ходе обследования одного из участков внутренней запретной зоны они нашли два белых свертка, перемотанных скотчем. Так злоумышленник пытался незаконно передать осужденным два сотовых телефона, зарядные устройства к ним и USB-кабели.