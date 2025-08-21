В Челябинске открылась выставка ужасов украинского режима

Впервые экспозицию показали в Госдуме РФ в июле этого года, а теперь она приехала в Челябинск. На открытии выставки присутствовали многие депутаты Заксобрания региона, а также участник программы «Герои Южного Урала» Сергей Бондарчук. Те, кто лично увидели снимки, сошлись на том, что они оставляют неизгладимое впечатление на сознании.