Здесь открылась фотовыставка со снимками ужасных событий, развернувшихся на Донбассе и в Новороссии, сообщили в пресс-службе органа власти.
На фотографиях, сделанных военкорами, зафиксированы последствия боевых действий в Восточной Европе. Взору зрителей посетителей представлены результаты обстрелов со стороны ВСУ населённых пунктов и несчастные люди, оказавшиеся под огнём.
Впервые экспозицию показали в Госдуме РФ в июле этого года, а теперь она приехала в Челябинск. На открытии выставки присутствовали многие депутаты Заксобрания региона, а также участник программы «Герои Южного Урала» Сергей Бондарчук. Те, кто лично увидели снимки, сошлись на том, что они оставляют неизгладимое впечатление на сознании.
«Фотоработы военкоров стали частью свидетельств преступлений украинских боевиков против мирного населения. По-настоящему без содрогания на эти фотографии смотреть невозможно», — высказался председатель комитета по экономической политике областного парламента Евгений Илле.
Происходящий ужас необходимо активно освещать, считает депутат. По его мнению, мир должен увидеть преступления, совершённые неонацистами под украинскими флагами.