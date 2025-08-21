Ричмонд
Катера начнут эвакуировать в Приморье

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края опубликовало поправки в краевой закон, которые затронут эвакуацию и хранение маломерных судов, задержанных за нарушение КоАП, сообщает ИА DEITA.RU. Проект законопроекта опубликован на региональном портале оценки регулирующего воздействия.

Источник: ДЕЙТА

Как отмечается в пояснительной записке, поправки разработаны по предложению Дальневосточной транспортной прокуратуры. Так, на сегодня у инспекторов просто нет механизма изъятия лодок и катеров, что повышает риск аварий на воде.

Еще поправки вводят новые понятия такие, как «перемещение задержанного маломерного судна» и «перемещение по акватории», а также закрепляют требования к специализированным стоянкам. Лодку-нарушителя можно будет отбуксировать или погрузить на специализированное судно и доставить к месту хранения.

Принятие законопроекта позволит буксировать или перевозить задержанные суда на специализированные стоянки. Для этого смогут привлекаться не только владельцы собственной техники, но и компании с буксирами и кранами по договорам.

По данным Владивостокского морпорта, в акватории уже работают 40 буксиров 13 компаний. Планируется использовать их мощности.

Авторы считают, что новая система позволит уменьшить число происшествий и убрать пробелы в законодательстве.

Обсуждение законопроекта продлится до 1 сентября.