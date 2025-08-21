Катера начнут эвакуировать в Приморье

Еще поправки вводят новые понятия такие, как «перемещение задержанного маломерного судна» и «перемещение по акватории», а также закрепляют требования к специализированным стоянкам. Лодку-нарушителя можно будет отбуксировать или погрузить на специализированное судно и доставить к месту хранения.