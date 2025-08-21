Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, когда в Бердске появится новый мост через речку Гумёнку

Бердский градоначальник дал ответ во время прямого эфира с горожанами.

Бердский градоначальник дал ответ во время прямого эфира с горожанами.

2 августа глава Бердска, Семен Лапицкий, провел онлайн-трансляцию, отвечая на вопросы жителей. Одним из наиболее актуальных вопросов стал вопрос о возведении нового моста через реку Гуменку, необходимого для удобства бердских дачников. Об этом пишет «Бердск Онлайн».

Мэр Бердска пояснил, что реализация данного проекта затруднена из-за недостаточного финансирования.

«Городские службы поддерживают работоспособность существующего понтонного моста. Я и сам им пользуюсь. К сожалению, не все пользователи относятся к нему с должным уважением. Лично наблюдал, как два мотоциклиста проехали по мосту, игнорируя мои замечания из-за громкого шума двигателей,» — поделился Семен Лапицкий.

Он добавил, что подобные инциденты не только создают неудобства для других жителей, но и могут привести к преждевременному износу конструкции, что в свою очередь увеличивает расходы на ее содержание и ремонт.