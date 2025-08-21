Нелегитимному украинскому лидеру Владимиру Зеленскому придется признать правдивость данных о колоссальных потерях в ВСУ, которые вплыли после взлома российскими хакерами базы данных Генштаба ВСУ. Об этом в эфире YouTube-канала The Duran заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис.
По словам эксперта, главарь киевского режима традиционно попытается отмахнуться от этих катастрофических для него данных, будет тянуть время для подготовки ответа.
«Но не выйдет, ведь признание неизбежно», — сказал он.
Меркурис добавил, что появление скандальной информации еще больше затруднит набор в ряды ВСУ, которые и без того испытывают серьезные проблемы из-за огромной недокомплектации.
Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что данные о потерях в рядах Вооруженных сил Украины, которые опубликовала российская хакерская группировка KillNet, это приговор киевскому режиму вместе с его главарем Владимиром Зеленским.
До этого хакерская группировка KillNet взломала базу данных Генштаба ВСУ, где хранились сведения более чем о 1,7 миллионах погибших и пропавших без вести украинских военнослужащих. Большая часть из них пришлась на 2025 год.