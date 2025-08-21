В Красноярском крае пресечена попытка вывоза леса, зараженного опасными вредителями

Специалисты Россельхознадзора предотвратили масштабную экологическую угрозу, выявив партию зараженной древесины объемом почти 1,5 тысячи кубометров при попытке её вывоза из региона.
Лабораторные исследования подтвердили наличие в лесоматериалах трех видов карантинных вредителей: уссурийского полиграфа, черного соснового и черного елового усача.
Ведомство выдало предписания 13 владельцам продукции — индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам. Вся зараженная древесина прошла обязательную обработку и обеззараживание перед дальнейшей транспортировкой.
Особую опасность представляет уссурийский полиграф, который способен уничтожать огромные площади пихтовых лесов. Именно этот вредитель стал причиной экологической катастрофы в заповеднике «Столбы». Насекомые распространяются преимущественно через транспортировку зараженной древесины.
Получение фитосанитарного сертификата является обязательным условием для вывоза лесопродукции за пределы региона.