В Красноярском крае пресечена попытка вывоза леса, зараженного опасными вредителями

Особую опасность представляет уссурийский полиграф, который способен уничтожать огромные площади пихтовых лесов. Именно этот вредитель стал причиной экологической катастрофы в заповеднике «Столбы». Насекомые распространяются преимущественно через транспортировку зараженной древесины.