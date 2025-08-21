Синоптик рассказал, когда закончатся дожди в России

Синоптическая карта Европейской России на 21 августа определяется обширным североатлантическим циклоном, приносящим облачность и очаговые осадки. Без осадков останется только междуречье Волги и Дона. Важнейшим изменением погоды стала смена воздушных масс и заметное похолодание до осенних значений: на Русском Севере +8…+13°, в Коми до +17°, в средней полосе 13…18°, в Поволжье и Черноземье +21…+26°, на юге страны +27…+32°.