Синоптик рассказал, когда закончатся дожди в России

Прохождение холодного атмосферного фронта принесло в Москву рекордное количество осадков. На главной метеостанции ВДНХ за минувшие сутки зафиксировано 17 мм осадков, что составило 22% от месячной нормы.
Распределение осадков по столице оказалось неравномерным: 13 мм выпало на Балчуге, 14 мм в Тушино, 12 мм в районе МГУ, и лишь 3 мм в Бутово. Таким образом, по состоянию на 21 августа месячная норма осадков в Москве уже превышена — зафиксировано 79 мм при климатической норме августа в 78 мм.
В Подмосковье максимальные показатели отмечены в Волоколамске (32 мм, или 42% месячной нормы), Солнечногорске (21 мм), Долгопрудном (19 мм), Можайске (18 мм) и Красногорске (17 мм).
Синоптическая карта Европейской России на 21 августа определяется обширным североатлантическим циклоном, приносящим облачность и очаговые осадки. Без осадков останется только междуречье Волги и Дона. Важнейшим изменением погоды стала смена воздушных масс и заметное похолодание до осенних значений: на Русском Севере +8…+13°, в Коми до +17°, в средней полосе 13…18°, в Поволжье и Черноземье +21…+26°, на юге страны +27…+32°.
В Москве текущая температура составляет +13,6° при 97% влажности и полном штиле. Атмосферное давление — 739,6 мм рт. ст., видимость 13 км.
В течение дня Центральная Россия будет находиться в тыловой части циклона. В столице ожидается переменная облачность с кратковременными дождями, температура +15…+18°. Северный ветер 4−9 м/с. Атмосферное давление повысится до 744 мм рт. ст.
