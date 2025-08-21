Адвокат Нагиев: расстрелявшего сослуживцев Шамсутдинова не берут на СВО

Рамиль Шамсутдинов, осужденный за расстрел восьми сослуживцев, выразил желание отправиться добровольцем на специальную военную операцию (СВО), однако Министерство обороны не заключает с ним контракт. Об этом RT сообщил его адвокат Руслан Нагиев.
По словам Нагиева, Шамсутдинов, чей отец является бывшим следователем, а брат служит в армии, планировал сделать карьеру военного. С 2022 года Шамсутдинов неоднократно обращался с заявлениями о желании принять участие в боевых действиях.
Адвокат отметил, что с начала специальной военной операции Шамсутдинов отправил пять писем с просьбой о заключении контракта. Последняя попытка была предпринята «весной или даже зимой». Несмотря на то, что медицинская комиссия признала его годным к службе, все его обращения были отклонены. Нагиев также подчеркнул, что в колонии некоторые сотрудники скептически относятся к перспективам Шамсутдинова участвовать в СВО.
В январе 2021 года суд в Чите приговорил Шамсутдинова к 24,5 годам колонии строгого режима за убийство восьми сослуживцев. Подсудимый и его отец утверждали, что в момент совершения убийства Шамсутдинов находился в состоянии аффекта.