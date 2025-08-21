Грозы, ливни и туман: Белгидромет о погоде в Беларуси в четверг

МИНСК, 21 авг — Sputnik. Грозы и сильные дожди ожидаются в отдельных районах Беларуси в четверг, сообщили в Белгидромете.
По прогнозам синоптиков, сегодня утром будет облачно с прояснениями, на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы и сильные дожди.
Днем установится переменная облачность в основном без осадков. В утренние часы местами возможен слабый туман. Ветер переменных направлений 4−9 м/с, при грозах порывы ветра могут достигать 14 м/с. Дневная температура воздуха составит +17…+23°С.
В Минске в четверг ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха утром составит в белорусской столице +13…+15°С, в дневные часы воздух прогреется до +18…+20°С, в вечернее время столбик термометра опустится до отметки +17…+19°С.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности таких погодных условий — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах.
Грозы могут стать причиной возникновения природных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях. Во время сильных дождей увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий, также ливни могут привести к подтоплению отдельных домов, хозпостроек, огородов, сельхозугодий и автодорог местного значения.
Народные приметы на 21 августа
21 августа в народе отмечали праздник, который посвящали Мирону Ветрогону. Его приурочили ко Дню памяти святителя Мирона, епископа Критского.
Название Ветрогон крестьяне связывали с ветрами, которые приходили на большую часть Руси в этот период. Люди ждали осень и начинали усердно к ней готовиться.
Народные приметы:
- теплый ветер означал благоприятный сентябрь, а буря — ненастный;
- северный ветер — к холодам и богатому урожаю ржи;
- если день спокойный и безветренный, зима будет мягкой;
- иней на утренней траве — год выдастся сытым;
- если вечером разыгрался ветер, сентябрь придет дождливый;
- пасмурное утро и затяжные тучи — к ранним заморозкам.