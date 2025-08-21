Грозы, ливни и туман: Белгидромет о погоде в Беларуси в четверг

Грозы могут стать причиной возникновения природных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях. Во время сильных дождей увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий, также ливни могут привести к подтоплению отдельных домов, хозпостроек, огородов, сельхозугодий и автодорог местного значения.