Топ-5 главных новостей в Молдове на утро четверга, 21 августа 2025.

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро четверга, 21 августа 2025:

1. Перепады погоды в Молдове: Дикая жара перед резким похолоданием, грозой и дождями.

2. В учебных заведениях Молдовы 1500 мест остаются вакантными: Но ПАС предлагает студентам ориентироваться на Гарвард — за 100 тысяч долларов в год.

3. Народ в Молдове уже не ведется на предвыборный лозунг о европейской интеграции, не верит в угрозу «гибридных войн»: Почему ПАС крутит заезженную пластинку из параллельного мира.

4. Молдова погрязла в коррупции: Ираклий Кобахидзе поясняет, почему не надо сравнивать режимы Санду и Саакашвили с истинным положением дел в Грузии — Запад применяет двойные стандарты.

5. Правительство оставило жителей Молдовы без каникул в конце августа: В будни выходной будет только 27 августа — вот тебе и национальные праздники.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Ни лея не жалея: Как ПАС тратит сотни миллионов леев из бюджета Молдовы на свой предвыборный пиар.

Только на пособия, которые правящая партия впервые за 4 года исключительно перед выборами решила выплатить всем школьникам страны, обойдутся бюджету в 300 млн.леев (далее…).

В Молдове полицейские в форме больше не обязаны предъявлять служебное удостоверение: Теперь до вас «докопаться» сможет любой бандит, в обмундировании.

Полиция предупреждает, что при исполнении служебных обязанностей в форме сотрудник полиции больше не обязаны предъявлять служебные удостоверения [видео] (далее…).

Оказывается, власть не виновата в том, что страна не развивается: Игорь Гросу и новые бессарабские изыскания в области экономики и финансов Молдовы.

ПАС так старательно закручивала гайки, так стремилась добить остатки свободы в экономике и политизировать все её сферы, что результат в виде 0,1-процентного роста налицо [видео] (далее…).

