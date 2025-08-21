Топ-5 главных новостей в Молдове на утро четверга, 21 августа 2025:
1. Перепады погоды в Молдове: Дикая жара перед резким похолоданием, грозой и дождями.
2. В учебных заведениях Молдовы 1500 мест остаются вакантными: Но ПАС предлагает студентам ориентироваться на Гарвард — за 100 тысяч долларов в год.
3. Народ в Молдове уже не ведется на предвыборный лозунг о европейской интеграции, не верит в угрозу «гибридных войн»: Почему ПАС крутит заезженную пластинку из параллельного мира.
4. Молдова погрязла в коррупции: Ираклий Кобахидзе поясняет, почему не надо сравнивать режимы Санду и Саакашвили с истинным положением дел в Грузии — Запад применяет двойные стандарты.
5. Правительство оставило жителей Молдовы без каникул в конце августа: В будни выходной будет только 27 августа — вот тебе и национальные праздники.
