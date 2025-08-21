Топ-5 главных новостей в Молдове 21 августа 2025: Дикая жара в Молдове сменится резким похолоданием и дождями; ПАС предлагает молдавским студентам учиться в Гарварде — за 100 тысяч долларов в год; почему никто

Узнать больше по теме

Ираклий Кобахидзе: биография, личная жизнь, как относится к России премьер-министр Грузии

Внешнеполитический курс Тбилиси в последний год претерпел значительные изменения. Рассказываем, чем известен премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, как он возглавил правительство страны и почему его считают потенциально пророссийским.