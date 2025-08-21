В Омске взыскана компенсация за разбитый в ДТП автомобиль KIA OPTIMA

Сотрудники Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Омской области успешно взыскали материальный ущерб в размере 1,96 миллиона рублей в пользу гражданина, чей автомобиль был поврежден в результате дорожно-транспортного происшествия.
Инцидент произошел на трассе Тюмень — Омск, где арендатор автомобиля KIA OPTIMA допустил столкновение с грузовым автомобилем SCANIA. По данным следствия, водитель нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части при закрытом разъезде, что привело к аварии. Экспертиза установила, что размер причиненного ущерба составил 2 031 000 рублей, стоимость годных остатков повреждённого автомобиля — 117 000 рублей.
Суд частично удовлетворил иск потерпевшего, обязав виновника ДТП выплатить компенсацию в размере 1 960 000 рублей, включая судебные издержки. Исполнительный документ был направлен в отдел судебных приставов по Советскому административному округу города Омска для взыскания средств.
Должник был официально уведомлен о необходимости погасить задолженность в установленный срок, однако не выполнил обязательства добровольно. В связи с этим судебный пристав применил ряд ограничительных мер: запрет на выезд за пределы РФ, арест денежных средств и обращение взыскания на заработную плату виновника ДТП.
Благодаря принятым мерам задолженность была полностью погашена. Однако из-за несвоевременного исполнения решения суда должник также выплатил штраф в виде исполнительского сбора на сумму 137 000 рублей. Исполнительное производство завершено фактическим исполнением.
Этот случай подчёркивает важность соблюдения судебных решений и ответственность за нарушение правил дорожного движения.