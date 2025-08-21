В Омске взыскана компенсация за разбитый в ДТП автомобиль KIA OPTIMA

Должник был официально уведомлен о необходимости погасить задолженность в установленный срок, однако не выполнил обязательства добровольно. В связи с этим судебный пристав применил ряд ограничительных мер: запрет на выезд за пределы РФ, арест денежных средств и обращение взыскания на заработную плату виновника ДТП.