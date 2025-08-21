Расширен список болезней, с которыми запретят садиться за руль с 1 сентября

22 июля Государственная дума приняла законы о повышении пошлин за государственную регистрацию автомобилей, выдачу прав на вождение, а также за технический осмотр. Один из принятых законов, которые начнут действовать с сентября, касается увеличения в два раза тарифов за выдачу национального водительского удостоверения.