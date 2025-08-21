Ричмонд
Расширен список болезней, с которыми запретят садиться за руль с 1 сентября

В обновленный перечень заболеваний, при которых с 1 сентября запрещено управление транспортом, включены психические расстройства и глазные болезни.

Теперь противопоказанием к вождению считаются общие расстройства психологического развития, в том числе аутизм, синдром Ретта и синдром Аспергера. Кроме того, список дополнен нарушениями цветового восприятия — частичной цветовой слепотой и искаженным различением красного и зеленого цветов, передает РИА Новости.

Ранее депутаты от партии «Новые люди» внесли в Государственную думу проект закона об отмене штрафов за тонировку и тюнинг автомобилей. Сейчас за такое правонарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

22 июля Государственная дума приняла законы о повышении пошлин за государственную регистрацию автомобилей, выдачу прав на вождение, а также за технический осмотр. Один из принятых законов, которые начнут действовать с сентября, касается увеличения в два раза тарифов за выдачу национального водительского удостоверения.

Изменить механизмы допуска людей старше 60 лет к управлению транспортом предлагают в МВД РФ. «Вечерняя Москва» узнала, какие изменения могут ждать возрастных автолюбителей.