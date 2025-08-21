В Омской области началась уборка ячменя: аграрии активно собирают урожай

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о начале уборочной кампании по сбору ячменя в регионе. Первые работы по сбору этой культуры начались в Русско-Полянском, Черлакском и Кормиловском районах. На данный момент обмолочено более 483 гектаров ячменя. Информация была опубликована главой региона в его телеграм-канале.
Помимо ячменя, в Омской области продолжается уборка других сельскохозяйственных культур, в том числе пшеницы, ржи, овса, гороха, картофеля и овощей. Аграрии максимально эффективно используют каждый погожий день, применяя современную сельскохозяйственную технику.
Особое внимание уделяется сбору овощей и раннего картофеля. По данным регионального министерства сельского хозяйства, уже собрано более 2,6 тысячи тонн овощей и 6,2 тысячи тонн картофеля. Урожай направляется как на переработку, так и в розничную торговлю, обеспечивая жителей области свежими и качественными продуктами.
Губернатор Виталий Хоценко поблагодарил аграриев за их труд и подчеркнул важность слаженной работы для успешного завершения уборочной кампании.