В Омской области началась уборка ячменя: аграрии активно собирают урожай

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о начале уборочной кампании по сбору ячменя в регионе. Первые работы по сбору этой культуры начались в Русско-Полянском, Черлакском и Кормиловском районах. На данный момент обмолочено более 483 гектаров ячменя. Информация была опубликована главой региона в его телеграм-канале.