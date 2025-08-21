Новые правила покупки продуктов ввели во всех магазинах

Новые правила покупки продуктов во всех магазинах России реализованы при помощи сервиса Федеральной налоговой службы «Мои чеки онлайн», сообщает ИА DEITA.RU.
Как объяснил генеральный директор Профессиональной юридической группы «АИД» Давид Адамс, с введением новых правил продавец теперь сможет отправлять электронный чек покупателю через специально разработанный сервис, при условии получения его согласия на такую форму получения документа. Это означает, что покупатель сможет выбрать наиболее удобный для себя способ получения подтверждения о покупке — в электронном виде или традиционно в виде бумажного чека.
Для реализации этого механизма продавец должен заранее получить у клиента контактные данные — номер телефона или адрес электронной почты. Эти данные необходимы для идентификации покупателя в системе ФНС и последующей отправки электронного чека. Важно подчеркнуть, что контактные сведения должны быть введены корректно и точно, чтобы избежать ошибок и обеспечить своевременную доставку электронных чеков.
Если же покупатель не предоставит свои контактные данные или откажется от их указания, он всё равно сможет получить стандартный бумажный чек или иной электронный вариант, например, через смс или по электронной почте по умолчанию. Адамс отметил, что новая система не отменяет существующие методы получения чеков — она лишь дополняет их, предоставляя дополнительную возможность для удобства и автоматизации.
Покупатели смогут в любое время заходить в сервис «Мои чеки онлайн», чтобы просматривать и скачивать все свои чеки за определённый период. Это особенно удобно при необходимости возврата товара, гарантийного обслуживания или подтверждения расходов для налоговых вычетов. Такой подход значительно упрощает ведение учёта покупок и повышает прозрачность финансовых операций, пишет «Парламентская газета».
Новые правила распространяются не только на обычные расчёты через кассовую технику, но также на операции с использованием Системы быстрых платежей и расчёты с участием сотрудников продавца. Юрист подчеркнул, что покупатель имеет право отказаться от получения электронных чеков через сервис ФНС и выбрать другой способ подтверждения покупки — например, получение бумажного чека или использование иных электронных средств.
Обязательство предоставлять возможность получения электронных чеков через сервис «Мои чеки онлайн» возлагается на всех продавцов, использующих контрольно-кассовую технику. Это нововведение направлено на повышение уровня цифровизации торговых операций, упрощение процедур возврата и гарантийного обслуживания, а также создание более прозрачной системы учета покупок для граждан и налоговых органов.