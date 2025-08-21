Уникальную Honda Insight из Японии продают в Новосибирске за 550 тысяч

Нынешний владелец, настоящий энтузиаст японских автомобилей, лично импортировал машину с аукциона в Японии с минимальным пробегом. Автомобиль имеет уникальную историю: перед продажей на аукционе он подвергся незначительному повреждению передней подвески, вероятно, из-за попадания в дорожную яму. Все повреждения были полностью устранены при ввозе в Россию, включая замену треснувших пластиковых элементов и установку кожаного руля от спортивной Honda S2000.