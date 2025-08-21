Ричмонд
Уникальную Honda Insight из Японии продают в Новосибирске за 550 тысяч

Владелец подчеркивает, что за 20 лет эксплуатации автомобиль никогда не подводил и сохранил все свои уникальные характеристики.

Источник: Om1 Новосибирск

На местном рынке подержанных автомобилей появилась редкая возможность приобрести культовый гибридный автомобиль — Honda Insight первого поколения 1999−2006 годов выпуска. Этот экземпляр, выделяющийся ретрофутуристическим дизайном и характерным красным цветом, представляет собой не просто транспортное средство, а настоящий артефакт автомобильной истории.

Нынешний владелец, настоящий энтузиаст японских автомобилей, лично импортировал машину с аукциона в Японии с минимальным пробегом. Автомобиль имеет уникальную историю: перед продажей на аукционе он подвергся незначительному повреждению передней подвески, вероятно, из-за попадания в дорожную яму. Все повреждения были полностью устранены при ввозе в Россию, включая замену треснувших пластиковых элементов и установку кожаного руля от спортивной Honda S2000.

Главной особенностью этого экземпляра стала полная замена гибридной батареи, проведённая в 2021 году. По данным последней диагностики, ёмкость батареи сохраняется на уровне 95%, что гарантирует автомобилю превосходную топливную экономичность — около 25−30 км на литре бензина в городском цикле.

В комплекте с автомобилем продаётся два комплекта колёс: всесезонные и оригинальные сверхлёгкие диски, позволяющие полностью раскрыть потенциал экономичного гибрида. Владелец подчёркивает, что за 20 лет эксплуатации автомобиль никогда не подводил и сохранил все свои уникальные характеристики.

Цена легенды японского автопрома составляет 550 тысяч рублей.