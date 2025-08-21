Весной без цветов: биолог назвал главную ошибку при уходе за яблонями после урожая

Следующий шаг — защитить деревья от инфекций. Для этого осенью используют медесодержащие и серосодержащие препараты. «Такая обработка снижает запас инфекции, который мог бы перезимовать на коре и листьях, — указал собеседник. — Весной дерево встретит теплое время года более здоровым». Обработка важна не только для взрослых деревьев, но и для молодых саженцев: их кора нежнее и уязвимее для болезней.