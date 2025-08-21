Весной без цветов: биолог назвал главную ошибку при уходе за яблонями после урожая

Осенью яблони нуждаются в уходе, чтобы подготовиться к зиме и дать хороший урожай весной.
После сбора урожая яблони выглядят уставшими, поскольку отдали силы на рост и формирование плодов. Если осенью забыть про уход, весной можно можно остаться с пустыми ветками или слабым урожаем. О том, что обязательно нужно сделать в саду осенью после сбора яблок, URA.RU рассказал кандидат биологических наук, директор института биологии и биотехнологии Алтайского государственного университета Сергей Смирнов.
Зачем нужен уход за яблонями осенью.
По словам эксперта, осень для яблонь — не время отдыха, а важный период подготовки к зиме и будущему плодоношению. Именно в это время дерево формирует почки, из которых весной появятся новые цветы.
«Если пренебречь уходом, яблоня уходит в зиму ослабленной. Это снижает ее зимостойкость, а значит, весной дерево может не зацвести так пышно, как хотелось бы», — пояснил Смирнов.
Кроме того, в опавшей листве и гнилых плодах скапливаются споры грибков, которые весной снова заразят сад. Поэтому уборка и обработка осенью — это профилактика болезней и залог будущего урожая.
Убираем сад: что делать с листвой и падалицей.
Первое, что нужно сделать после уборки урожая, — очистить приствольный круг. Листья и падалицу нельзя оставлять под деревом.
Биолог подчеркнул: «В опавших яблоках и листве прекрасно зимуют возбудители парши, монилиоза и других грибковых инфекций. Весной это вернется массовыми вспышками болезней».
Листовой опад и остатки плодов нужно убрать, приствольные круги перекопать или замульчировать.
Если весной вы так и не дождались цветения, возможно дерево заболело, или его атаковали вредителиФото: Руслан Яроцкий © URA.RU.
Обработка яблонь от болезней и вредителей.
Следующий шаг — защитить деревья от инфекций. Для этого осенью используют медесодержащие и серосодержащие препараты. «Такая обработка снижает запас инфекции, который мог бы перезимовать на коре и листьях, — указал собеседник. — Весной дерево встретит теплое время года более здоровым». Обработка важна не только для взрослых деревьев, но и для молодых саженцев: их кора нежнее и уязвимее для болезней.
Осенние подкормки: чем накормить яблоню.
После плодоношения дереву нужно восстановить силы. Азотные удобрения в этот период использовать нельзя, так как они стимулируют рост побегов. А вот калийно-фосфатные удобрения — именно то, что требуется.
Смирнов пояснил: «Калий отвечает за зимостойкость, фосфор помогает дереву накопить энергию для будущего цветения. Если яблоня хорошо подкормлена осенью, весной она стартует гораздо бодрее».
Осенью можно использовать золу, суперфосфат или специализированные осенние удобрения. Их вносят в приствольный круг, неглубоко заделывая в почву.
Осенний полив яблони: зачем нужен влагозаряд.
Еще один обязательный этап — влагозарядный полив. Осенью земля должна быть хорошо напитана влагой. Это снижает риск подмерзания корней зимой.
«Если осенью земля уходит в зиму сухой, в морозы корни повреждаются сильнее. А дерево весной начинает отставать в росте и хуже цветет», — отметил биолог.
Полив проводят в конце сентября — начале октября, ориентируясь на погоду. Важно, чтобы земля промокла на глубину залегания корней (около 60−80 см).
Полив яблонь на зиму, также известный как влагозарядковый полив, следует проводить в конце осениФото: Денис Моргунов © URA.RU.
Подготовка к зиме: защита коры.
Осенью деревья особенно уязвимы. Нужно позаботиться о защите от грызунов. Мыши и зайцы с удовольствием обгрызают кору молодых яблонь в голодные зимние месяцы. Чтобы сохранить деревья, штамбы оборачивают специальной сеткой, лапником или агроволокном. Эти простые меры помогут избежать кольцевого повреждения коры, которое может погубить даже сильное дерево.
Не менее важна санитарная обрезка. После обильного урожая яблони часто остаются с надломленными или треснувшими ветвями. Такие повреждения становятся входными воротами для грибковых инфекций и вредителей. Поэтому все сломанные или ослабленные ветви нужно удалить до наступления морозов, а срезы замазать садовым варом. Это не только оздоровит дерево, но и поможет ему войти в зиму без лишних «болячек».
По словам эксперта, осень — еще и время анализа. В этот период садовод может заметить, какие деревья болели сильнее, а какие показали высокую устойчивость.
«Наблюдение за сортами помогает выстроить стратегию ухода на будущий сезон. Сильные деревья можно брать на прививки, а слабым уделить больше внимания», — подчеркнул Смирнов.