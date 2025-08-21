Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Несколько автобусов в Астане изменили маршруты

Изменения носят временный характер.

Источник: Baigenews

Жителей и гостей столицы ожидают временные изменения в работе общественного транспорта — в Астане скорректированы схемы движения более десяти автобусных маршрутов. Об этом сообщает компания «City Transportation Systems» (CTS), передает BAQ.KZ.

Список маршрутов, попавших под изменения, внушительный: №№ 5, 5А, 8, 9, 10, 20, 23, 33, 40, 53, 63, 71, 73, 503, 505.

По данным CTS, корректировки носят временный характер и связаны с ремонтными работами и улучшением транспортной инфраструктуры. Подробности новых маршрутов пока уточняются, но в компании уже настоятельно рекомендуют пассажирам заранее планировать свои поездки, особенно в утренние и вечерние часы пик.