Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На дне Байкала в Слюдянке около месяца лежали три электросамоката

Те, кто их туда скинул, должны заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На дне Байкала в Слюдянке около месяца лежали три электросамоката. Фотографии, на которых это видно, распространились в социальных сетях. Увидев публикацию, Западно-Байкальская природоохранная прокуратура организовала проверку.

— Электросамокаты принадлежат сервису компании по предоставлению услуг их аренды в Слюдянке, — уточнили в пресс-службе прокуратуры.

Индивидуальный предприниматель рассказал, что самокаты выбросили ночью 27 июля 2025 года. В результате вмешательства надзорного ведомства, средства передвижения достали из воды. А нарушители теперь должны оплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Слюдянке подросток попал под колеса машины, потому что не спешился с самоката.