На дне Байкала в Слюдянке около месяца лежали три электросамоката. Фотографии, на которых это видно, распространились в социальных сетях. Увидев публикацию, Западно-Байкальская природоохранная прокуратура организовала проверку.
— Электросамокаты принадлежат сервису компании по предоставлению услуг их аренды в Слюдянке, — уточнили в пресс-службе прокуратуры.
Индивидуальный предприниматель рассказал, что самокаты выбросили ночью 27 июля 2025 года. В результате вмешательства надзорного ведомства, средства передвижения достали из воды. А нарушители теперь должны оплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Слюдянке подросток попал под колеса машины, потому что не спешился с самоката.