Россиянам рассказали, как получить от государства 350 тысяч рублей

Балынин рассказал, что россияне могут получить 350 тысяч рублей на осуществление предпринимательской деятельности.
Россияне с низкими доходами при открытии бизнеса могут получить до 350 тысяч рублей по социальному контракту от государства. Об этом сообщил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
«При предпринимательской деятельности выплата положена единовременно или по частям в зависимости от этапа исполнения мероприятий программы социальной адаптации и бизнес-плана, одобренных межведомственной комиссией. Сумма выплаты — до 350 тысяч рублей», — заявил Балынин в интервью «Газете.Ru».
Он сообщил, что до 10% выплаты можно использовать для оформления документов, приобретения программного обеспечения и носителей электронных подписей, до 15% — на имущественные обязательства по бизнесу, до 5% — на размещение и продвижение продукции. Остаток средств можно потратить на приобретение основных средств и запасов. По его словам, эта мера поддержки ориентирована на содействие трудоустройству, профессиональному обучению и развитию бизнеса. Также предусмотрены выплаты на основные нужды сроком до шести месяцев.
По информации Минтруда, в 2024 году социальным контрактом воспользовались около 552 тысяч россиян, заключено примерно 205 тысяч соглашений. Из них на трудоустройство пришлось 35,2% (72 тысячи контрактов), на поддержку индивидуального предпринимательства — 41,4% (84,8 тысячи).
С начала года в Подмосковье заключили 651 социальный контракт. Из них 253 нацелены на поиск работы, 316 — на развитие бизнеса, пять — на ведение подсобного хозяйства, и 77 — на преодоление трудных жизненных ситуаций. В этом году планируется заключить еще не менее тысячи контрактов. Право на контракт имеют граждане с доходом ниже прожиточного минимума. Семьи погибших участников спецоперации также могут получить контракт, передает 360.ru.