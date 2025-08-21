Россиянам рассказали, как получить от государства 350 тысяч рублей

Он сообщил, что до 10% выплаты можно использовать для оформления документов, приобретения программного обеспечения и носителей электронных подписей, до 15% — на имущественные обязательства по бизнесу, до 5% — на размещение и продвижение продукции. Остаток средств можно потратить на приобретение основных средств и запасов. По его словам, эта мера поддержки ориентирована на содействие трудоустройству, профессиональному обучению и развитию бизнеса. Также предусмотрены выплаты на основные нужды сроком до шести месяцев.