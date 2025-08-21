В Госдуме выступили за полный запрет проката электросамокатов

В России предложили полностью запретить прокат электросамокатов, с такой инициативой выступил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» и депутат Госдумы Сергей Миронов, пишет ТАСС.
Парламентарий считает, что электросамокаты представляют серьёзную угрозу для жизни и здоровья граждан из-за отсутствия соответствующей инфраструктуры и эффективных правил регулирования. Особенно это опасно в случае аренды электросамокатов людьми без достаточного опыта.
Миронов также утверждает, что только полный запрет на прокат таких средств передвижения позволит избежать рисков, связанных с массовым использованием арендованных устройств неопытными пользователями. При этом текущие ограничения не дают желаемого результата, отметил он.
Ранее в Алтайском крае 10-летний ребёнок насмерть разбился на электросамокате.