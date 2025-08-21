Ричмонд
В Госдуме выступили за полный запрет проката электросамокатов

Электросамокаты создают прямую угрозу жизни из-за отсутствия инфраструктуры, отметил депутат Госдумы Сергей Миронов.

Источник: Аргументы и факты

В России предложили полностью запретить прокат электросамокатов, с такой инициативой выступил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» и депутат Госдумы Сергей Миронов, пишет ТАСС.

Парламентарий считает, что электросамокаты представляют серьёзную угрозу для жизни и здоровья граждан из-за отсутствия соответствующей инфраструктуры и эффективных правил регулирования. Особенно это опасно в случае аренды электросамокатов людьми без достаточного опыта.

Миронов также утверждает, что только полный запрет на прокат таких средств передвижения позволит избежать рисков, связанных с массовым использованием арендованных устройств неопытными пользователями. При этом текущие ограничения не дают желаемого результата, отметил он.

Ранее в Алтайском крае 10-летний ребёнок насмерть разбился на электросамокате.