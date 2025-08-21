На этой неделе пермяков снова приглашает «Музыкальный квартал»

В субботу, 23 августа, на улице Пермской с 15:00 до 20:00 продолжится летний проект «Музыкальный квартал» (0+).
По традиции квартал между улицами Сибирской и Газеты «Звезда» в этот день станет пешеходным — пермяки и гости города смогут окунуться в музыкальную атмосферу летних дней и получить позитивный заряд на новый учебный год.
Здесь можно будет послушать выступления юных пермяков из музыкальных школ, школ искусств, учреждений образования и культуры, а также профессиональных музыкантов и диджеев. Показательные выступления представят спортшколы Перми.
В 15:00 Иван Неугомонный исполнит рэп с пермским характером, с 15:30 до 17:00 в программе — выступления учащихся школ искусств, с 17:00 до 18:00 можно будет услышать народные инструменты в современном звучании (Николай Городилов, музыканты оркестра ансамбля «Ярмарка»), с 18:00 до 20:00 прозвучит электронная музыка от диджеев всех возрастов (DJ Евгения Gibi, DJ Луценко, DJ Рома Raze).
Также в «Музыкальном квартале» пройдет ярмарка дополнительного образования (запись в творческие и спортивные кружки и секции, мастер-классы), школьный базар, ярмарка мастеров, будет работать гастрономическая зона. Зарегистрироваться на бесплатные экскурсии по историческому центру Перми можно здесь.
Отметим, что движение транспорта по улице Пермской на участке от Газеты «Звезда» до Сибирской будет закрыто 23 августа с 10:00 до 23:00.