На этой неделе пермяков снова приглашает «Музыкальный квартал»

В 15:00 Иван Неугомонный исполнит рэп с пермским характером, с 15:30 до 17:00 в программе — выступления учащихся школ искусств, с 17:00 до 18:00 можно будет услышать народные инструменты в современном звучании (Николай Городилов, музыканты оркестра ансамбля «Ярмарка»), с 18:00 до 20:00 прозвучит электронная музыка от диджеев всех возрастов (DJ Евгения Gibi, DJ Луценко, DJ Рома Raze).