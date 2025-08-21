Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье в партии свежего лука нашли яйца гельминтов

Сотрудники Приморского филиала ФГБУ «Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции», подведомственного Россельхознадзору, выявили яйца гельминтов в партии свежего репчатого лука местного производства.

Источник: РИА "Новости"

Проверка проводилась по инициативе владельца товара, общий объём партии составил 50 тысяч тонн, сообщили в пресс-службе ведомства.

Лабораторное исследование показало, что отобранные пробы не соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» по паразитарным показателям. Эксперты предполагают, что загрязнение могло произойти из-за применения органических удобрений — яйца и личинки паразитов могли попасть на лук вместе с частицами почвы.

Потребителям напоминают о необходимости тщательно мыть овощи перед употреблением.

Отмечается, что это уже второй случай паразитарного загрязнения овощной продукции в Приморье в 2025 году. Ранее подобное нарушение было зафиксировано в партии свёклы.