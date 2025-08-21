В Приморье в партии свежего лука нашли яйца гельминтов

Проверка проводилась по инициативе владельца товара, общий объём партии составил 50 тысяч тонн, сообщили в пресс-службе ведомства.
Лабораторное исследование показало, что отобранные пробы не соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» по паразитарным показателям. Эксперты предполагают, что загрязнение могло произойти из-за применения органических удобрений — яйца и личинки паразитов могли попасть на лук вместе с частицами почвы.
Потребителям напоминают о необходимости тщательно мыть овощи перед употреблением.
Отмечается, что это уже второй случай паразитарного загрязнения овощной продукции в Приморье в 2025 году. Ранее подобное нарушение было зафиксировано в партии свёклы.