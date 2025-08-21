С 1 сентября новосибирские студентки-очницы будут получать пособие по беременности и родам

Выплаты будут поступать от СФР по Новосибирской области.
С 1 сентября 2025 года студентки-очницы Новосибирской области будут получать пособие по беременности и родам напрямую от Отделения СФР. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения. Подать заявление можно будет через Госуслуги, МФЦ или клиентскую службу СФР.
Размер пособия увеличится до 100% прожиточного минимума трудоспособного населения региона, что составит 88,4 тыс. рублей за 140 дней отпуска. Выплата будет единовременной.
Право на пособие имеют все студентки очных отделений, независимо от формы обучения. Заявления принимаются в течение 6 месяцев после окончания отпуска. Пособия по заявлениям, поданным до 1 сентября 2025 года, оформляют учебные заведения.