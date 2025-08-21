С 1 сентября новосибирские студентки-очницы будут получать пособие по беременности и родам

С 1 сентября 2025 года студентки-очницы Новосибирской области будут получать пособие по беременности и родам напрямую от Отделения СФР. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения. Подать заявление можно будет через Госуслуги, МФЦ или клиентскую службу СФР.