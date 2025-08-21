Ричмонд
Красноярцы выбрали имена для арктических волчат из зоопарка «Роев ручей»

Три детеныша арктического волка, родившиеся в апреле у пары Олаф и Бланка, обрели имена благодаря голосованию жителей Красноярска.

После рассмотрения многочисленных предложений от горожан самку назвали Фрейя, а двух самцов — Хати и Сколль.

Имена были выбраны не случайно — они отсылают к скандинавской мифологии. Фрейя является богиней любви и войны в нордических легендах, а Хати и Сколль — волки, преследующие солнце и луну согласно древним преданиям.

Малыши, появившиеся на свет весной, уже активно познают мир и постепенно знакомятся с посетителями зоопарка. Их рождение стало значимым событием для «Роева ручья», поскольку арктические волки относятся к редким видам, содержащимся в российских зоопарках.

Зоологи отмечают, что детеныши развиваются нормально и демонстрируют типичное для волчат поведение — любопытство и игривость. Сейчас их уже можно увидеть в вольере вместе с родителями.