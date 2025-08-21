Ученые КФУ создали лекарство от рака кишечника

Ученые Казанского федерального университета (КФУ) совершили прорыв в области онкологических исследований, разработав уникальный препарат для таргетной терапии рака кишечника. Инновационная технология позволяет целенаправленно доставлять противоопухолевые ферменты прямо в очаг заболевания, минуя агрессивную среду желудка.
Успешные лабораторные испытания уже подтвердили эффективность нового препарата. Впереди — следующий этап исследований: тестирование на животных, после которого начнутся клинические испытания с участием пациентов.
Ключевая проблема традиционной терапии заключается в быстрой деградации терапевтических белков в агрессивной среде желудочно-кишечного тракта. Казанским исследователям удалось найти гениальное решение этой проблемы. В основе инновации лежит использование природного цеолита с Татарско-Шатрашанского месторождения, который выступает в роли «умного» носителя. Как объяснила «Газете.ру» заведующая кафедрой микробиологии КФУ Ольга Ильинская, ученые выбрали безопасную форму цеолита — клиноптилолит, который не раздражает кишечник и выполняет роль защитного контейнера.
Главное достижение заключается в разработке метода загрузки противоопухолевой рибонуклеазы в поры цеолита. В ходе лабораторных тестов было установлено, что фермент высвобождается постепенно в течение более 20 часов, сохраняя при этом свою активность. Это особенно важно, учитывая, что пища проходит через желудочно-кишечный тракт примерно за 30 часов.
Перспективы применения нового препарата выходят за рамки лечения рака кишечника. Разработку можно использовать для реабилитации пациентов после онкологических заболеваний. Планируется, что курс лечения будет длиться около недели с приемом органоминерального комплекса 2−3 раза в день. Пока специалисты продолжают работу над определением оптимальной дозировки препарата.