Ученые КФУ создали лекарство от рака кишечника

Главное достижение заключается в разработке метода загрузки противоопухолевой рибонуклеазы в поры цеолита. В ходе лабораторных тестов было установлено, что фермент высвобождается постепенно в течение более 20 часов, сохраняя при этом свою активность. Это особенно важно, учитывая, что пища проходит через желудочно-кишечный тракт примерно за 30 часов.