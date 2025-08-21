Работы на станции «Спортивная» в Новосибирске вышли на финишную прямую

«Спортивная» станет одной из самых технологичных станций в Новосибирске.
На новосибирской станции метро «Спортивная» завершаются основные этапы строительства. Круглосуточно ведутся пусконаладочные мероприятия, в которых задействовано свыше ста специалистов от генподрядчика. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.
В данный момент выполняются:
проверка эскалаторов под нагрузкойотладка системы бесконтактной оплаты проездаустановка тепловых завес и противопожарного оборудованияустранение недочетов, допущенных предыдущим подрядчикомкомплексные плановые испытания, имитирующие срабатывание пожарной сигнализации для проверки работоспособности всех систем.
«Спортивная» позиционируется как одна из наиболее современных станций новосибирского метрополитена. Благодаря передовым системам автоматизации, обеспечивается автоматизированное управление всеми инженерными коммуникациями, безопасностью и удобством пассажиров. Станция оборудована новейшими системами коммуникации, информирования и видеонаблюдения.
Значительная доля установленного оборудования — российского производства. Ввод станции в эксплуатацию существенно повысит транспортную доступность важных городских объектов.