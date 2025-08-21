Работы на станции «Спортивная» в Новосибирске вышли на финишную прямую

На новосибирской станции метро «Спортивная» завершаются основные этапы строительства. Круглосуточно ведутся пусконаладочные мероприятия, в которых задействовано свыше ста специалистов от генподрядчика. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.