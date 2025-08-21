Юристы были против: Раскрыто, как Путин подписал закон о Росатоме

Президент России Владимир Путин подписал закон об учреждении Росатома вопреки советам юристов. И вообще это стало беспрецедентными мерами поддержки атомной отрасли. Об этом на концерте, посвященном 80-летию атомной отрасли России заявил первый заместитель руководителя администрации президента, председатель наблюдательного совета Росатома Сергей Кириенко.
По его словам, в начале 2000-х годов Владимир Путин волевым решением, вопреки доводам юристов, приняли абсолютно беспрецедентные меры поддержки атомной отрасли. В 2007 году юристы говорили главе государства, что закон об учреждении госкорпорации принимать нельзя, потому что такого никогда не было и это вступает в противоречие всему прецедентному праву.
«Президент выслушал и сказал: Да, такого никогда не было. Но и атомная отрасль в России только одна. И подписал закон», — рассказал Кириенко.
Ранее Владимир Путин поздравил работников и ветеранов атомной отрасли России с 80-летним юбилеем. В телеграмме, размещённой на сайте Кремля, президент подчеркнул, что атомная промышленность является символом технологической силы страны.