Юристы были против: Раскрыто, как Путин подписал закон о Росатоме

По его словам, в начале 2000-х годов Владимир Путин волевым решением, вопреки доводам юристов, приняли абсолютно беспрецедентные меры поддержки атомной отрасли. В 2007 году юристы говорили главе государства, что закон об учреждении госкорпорации принимать нельзя, потому что такого никогда не было и это вступает в противоречие всему прецедентному праву.