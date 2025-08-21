В Уфе стартовали проверки пассажирских автобусов

В Уфе начались плановые контрольные мероприятия в сфере пассажирских перевозок, которые проходят в рамках операции «Автобус». Инспекционные рейды направлены на повышение безопасности перевозок и снижение количества дорожных происшествий с участием общественного транспорта, сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.