Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

74-летняя волонтёр СВО из Хабаровска Наталья Пасика получила госнаграду

В преддверии Дня флага семеро жителей Хабаровского края награждены государственными наградами. Указ об этом подписал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Награды вручил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, сообщает ИА AmurMedia.

Источник: Правительство Хабаровского края

«Наверняка многие из вас уже слышали о представительнице фонда “Страна смелых” Наталье Богдановне Пасике. С осени 2022 года, когда её сын и внук отправились на СВО, она ездит на Донбасс и самоотверженно помогает раненым в полевых госпиталях. Её гражданский, человеческий подвиг отмечен медалью ордена “За заслуги перед Отечеством” II степени. Искренне восхищаюсь силой характера, смелостью и добротой этой женщины!» — написал Дмитрий Демешин в своём Telegram-канале (18+).

Высокие награды за многолетнюю добросовестную работу получили председатель регионального комитета по гражданской защите Александр Горохов, замначальника краевого отряда противопожарной службы в Комсомольске-на-Амуре Сергей Дранков, начальник отряда аварийно-спасательной службы Хабаровского края Александр Дунаев и гендиректор ОАО «Дальхимфарм» Юрий Швец.

Профессор высшей школы промышленной инженерии Тихоокеанского госуниверситета Владимир Давыдов стал обладателем почётного звания «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» — в знак признания его большого вклада в подготовку в подготовку нашей молодёжи. А начальник управления по воспитательной работе и связям с общественностью Дальневосточного государственного университета путей сообщения Елена Зиновьева награждена благодарностью президента.