74-летняя волонтёр СВО из Хабаровска Наталья Пасика получила госнаграду

«Наверняка многие из вас уже слышали о представительнице фонда “Страна смелых” Наталье Богдановне Пасике. С осени 2022 года, когда её сын и внук отправились на СВО, она ездит на Донбасс и самоотверженно помогает раненым в полевых госпиталях. Её гражданский, человеческий подвиг отмечен медалью ордена “За заслуги перед Отечеством” II степени. Искренне восхищаюсь силой характера, смелостью и добротой этой женщины!» — написал Дмитрий Демешин в своём Telegram-канале (18+).
Высокие награды за многолетнюю добросовестную работу получили председатель регионального комитета по гражданской защите Александр Горохов, замначальника краевого отряда противопожарной службы в Комсомольске-на-Амуре Сергей Дранков, начальник отряда аварийно-спасательной службы Хабаровского края Александр Дунаев и гендиректор ОАО «Дальхимфарм» Юрий Швец.
Профессор высшей школы промышленной инженерии Тихоокеанского госуниверситета Владимир Давыдов стал обладателем почётного звания «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» — в знак признания его большого вклада в подготовку в подготовку нашей молодёжи. А начальник управления по воспитательной работе и связям с общественностью Дальневосточного государственного университета путей сообщения Елена Зиновьева награждена благодарностью президента.