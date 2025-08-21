74-летняя волонтёр СВО из Хабаровска Наталья Пасика получила госнаграду

«Наверняка многие из вас уже слышали о представительнице фонда “Страна смелых” Наталье Богдановне Пасике. С осени 2022 года, когда её сын и внук отправились на СВО, она ездит на Донбасс и самоотверженно помогает раненым в полевых госпиталях. Её гражданский, человеческий подвиг отмечен медалью ордена “За заслуги перед Отечеством” II степени. Искренне восхищаюсь силой характера, смелостью и добротой этой женщины!» — написал Дмитрий Демешин в своём Telegram-канале (18+).