Стало известно о расширении полномочий фельдшеров в России с 1 сентября

С 1 сентября 2025 года в России фельдшеры и акушерки получат право выполнять обязанности лечащих врачей при дефиците медицинских кадров или их временном отсутствии. Соответствующие изменения, как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на члена комитета Госдумы по охране здоровья Тамару Фролову, коснутся должностей терапевтов, педиатров и акушеров-гинекологов.
Новый порядок будет применяться исключительно в сфере оказания первичной медико-санитарной и скорой медицинской помощи. Парламентарий уточнила, что приказ также расширяет перечень подразделений, где допускается возложение функций врача на фельдшера: теперь это фельдшерские пункты, врачебные амбулатории и поликлиники, тогда как ранее речь шла лишь о фельдшерско-акушерских пунктах и фельдшерских здравпунктах.
Делегирование полномочий осуществляется руководителем медицинской организации посредством внутреннего приказа. Фролова подчеркнула, что квалифицированный средний медицинский работник с солидным стажем способен собрать анамнез, провести базовый осмотр, выполнить элементарные диагностические процедуры: электрокардиографию, экспресс-анализ уровня глюкозы в крови, измерение внутриглазного давления.
После выполнения необходимых манипуляций и при подозрении на определенное заболевание медработник сможет направить пациента к профильному специалисту.
