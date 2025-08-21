Стало известно о расширении полномочий фельдшеров в России с 1 сентября

Новый порядок будет применяться исключительно в сфере оказания первичной медико-санитарной и скорой медицинской помощи. Парламентарий уточнила, что приказ также расширяет перечень подразделений, где допускается возложение функций врача на фельдшера: теперь это фельдшерские пункты, врачебные амбулатории и поликлиники, тогда как ранее речь шла лишь о фельдшерско-акушерских пунктах и фельдшерских здравпунктах.