Выкупать старые автомобили у населения планируют в Алматы

В Алматы планируют усилить контроль за экологической ситуацией. В частности, планируется ввести запрет на запуск фейерверков и сжигание мусора. Однако ограничения могут коснуться и автомобилей — в акимате Алматы обсуждают проект, согласно которому в мегаполисе может появиться зона с низким уровнем выбросов (Low Emission Zone), куда не будут бесплатно пропускать старые автомобили, имеющие экологический класс ниже 5.
Однако только на ограничениях дело может не ограничиться. Как передает AutoReport, в рамках программы по улучшению экологии в городе планируется выкупать старые машины у населения.
«Выкупу старых автомобилей для последующей утилизации подлежат транспортные средства, зарегистрированные в Алматы до 1 сентября 2025 года. Деньги на покупку машин акимат Алматы планирует взять со средств, полученных от платного въезда в Low Emission Zones, а также от утильсбора и из местного бюджета», — сообщает издание.
Выкупать будут те машины, которые прибыли в пункты выкупа своим ходом. Позже планируется утвердить перечень, где будут установлены расценки для таких автомобилей. В качестве бонуса жителям Алматы планируется предлагать скидки на приобретение новых автомобилей, возможность использования части оплаты за машину на доступ к зоне с низким уровнем выбросов, а также бесплатные проезды на общественном транспорте.