Сексологи назвали главное условие для идеальной интимной жизни

Сексологи Майкл Стоцкс и Индиго Стрей Конгер раскрыли главное условие отличного секса. Об этом они рассказали в беседе с изданием Self.

Стоукс отметил, что разговоры до и после сексуального контакта помогают создать чувство психологической безопасности с партнером и положительно влияют на качество близости.

Он подчеркнул, что обсуждение границ и желаний способно усилить удовольствие, а сама коммуникация дает возможность поделиться тем, что понравилось во время акта, и выразить благодарность.

В то же время Индиго Стрей Конгер подчеркнула, что подобное общение не следует воспринимать как допрос или официальную встречу.

— Обсуждение секса — это не поиск секретного способа довести партнера до оргазма; скорее это выяснение того, как сочетаются ваши стили в постели и как вы можете проявлять любопытство и возбуждать друг друга в эротической обстановке, — подчеркнула эксперт в беседе с изданием.

Стиль вождения автомобиля может много рассказать о характере, отношении мужчины к жизни и даже к интимной близости. Эти наблюдения не позволяют сделать однозначные выводы, однако некоторые общие черты могут прослеживаться, рассказала сексолог Александра Миллер.