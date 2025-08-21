В Иркутске главным бухгалтерам предлагают зарплату от 150 тысяч рублей в месяц. Больше шансов понравится работодателю есть у тех, кто имеет опыт в компаниях с товарным учетом. Также рассматривают кандидатов с высшим образованием по профилю, опытом работы от пяти лет и знанием 1С. Как сообщает сервис по поиску работы SuperJob, в августе самыми высокооплачиваемыми специалистами также стали врачи и работники в сфере продаж.