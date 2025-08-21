Ричмонд
В Иркутске главным бухгалтерам предлагают зарплату от 150 тысяч рублей в месяц

Врачам готовы платить от 130 тысяч, а менеджерам по продажам — от 120 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске главным бухгалтерам предлагают зарплату от 150 тысяч рублей в месяц. Больше шансов понравится работодателю есть у тех, кто имеет опыт в компаниях с товарным учетом. Также рассматривают кандидатов с высшим образованием по профилю, опытом работы от пяти лет и знанием 1С. Как сообщает сервис по поиску работы SuperJob, в августе самыми высокооплачиваемыми специалистами также стали врачи и работники в сфере продаж.

— Врачи-терапевты могут рассчитывать на заработок от 130 тысяч рублей. Специалистам нужно вести прием пациентом в круглосуточном стационаре. Требуется наличие действующего сертификата, образования и готовность работать по сменам, — уточнили в пресс-службе сервиса.

В Иркутске менеджер по работе с автомобилями вошел в тройку востребованных вакансий. Заработок до 120 000 рублей включает оклад и процент от продаж. В обязанности входит полный цикл работы с зарубежными авто: поиск, выкуп, доставка, оформление и консультирование клиентов.