В Иркутске главным бухгалтерам предлагают зарплату от 150 тысяч рублей в месяц. Больше шансов понравится работодателю есть у тех, кто имеет опыт в компаниях с товарным учетом. Также рассматривают кандидатов с высшим образованием по профилю, опытом работы от пяти лет и знанием 1С. Как сообщает сервис по поиску работы SuperJob, в августе самыми высокооплачиваемыми специалистами также стали врачи и работники в сфере продаж.
— Врачи-терапевты могут рассчитывать на заработок от 130 тысяч рублей. Специалистам нужно вести прием пациентом в круглосуточном стационаре. Требуется наличие действующего сертификата, образования и готовность работать по сменам, — уточнили в пресс-службе сервиса.
В Иркутске менеджер по работе с автомобилями вошел в тройку востребованных вакансий. Заработок до 120 000 рублей включает оклад и процент от продаж. В обязанности входит полный цикл работы с зарубежными авто: поиск, выкуп, доставка, оформление и консультирование клиентов.