Москвичам рассказали о погоде в четверг

Синоптик Тишковец: в Москве в четверг ожидаются дождь и до 18 градусов тепла.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь, температура воздуха до плюс 18 градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится тыловой частью североатлантического циклона. В Москве облачно, днем с прояснениями, кратковременный дождь. Температура воздуха плюс 15 — плюс 18 градусов», — рассказал Тишковец.

Синоптик отметил, что ветер будет дуть северный со скоростью 4−9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 744 миллиметра ртутного столба.