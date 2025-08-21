20 конкурентов будет у белоруски Насти Кравченко на конкурсе «Интервидение»

В песенном конкурсе «Интервидение» примут участие представители 21 страны, пишет ТАСС.
Директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов рассказал, что на конкурсе будут представлены Беларусь, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Кения, Китай, Колумбия, Куба, Кыргызстан, Мадагаскар, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, США, Таджикистан, Узбекистан, Эфиопия, ЮАР.
К тем странам, которые были названы ранее, прибавились Кения и Эфиопия. Алимов еще сказал, что организаторы также рассчитывают на «творческое участие исполнителя от Объединенных Арабских Эмиратов».
«К сожалению, не все страны в итоге оказались у нас в списке, которых мы приглашали, — отметил директор департамента МИД. — Но я должен сказать, что ни одного отказа с нашей стороны по политическим мотивам сделано не было».
Он сказал, что учитывались критерии соответствия артиста формату, концепции, высокому музыкальному цензу. Алимов подчеркнул, что «глобальный интерес к формату налицо», а в конкурсе примут участие государства из всех регионов мира.
Напомним, что конкурс пройдет 20 сентября в Москве. Россию представит SHAMAN, а Беларусь — Настя Кравченко. Белоруска выступит с песней «Мотылек».
Известно, что из Кубы приедет Сулема Иглесиас Саласар, из Венесуэлы — Омар Аседо, а Кыргызстан представит трио Nomad.
