Новосибирским студенткам увеличат пособие по беременности

С 1 сентября 2025 года студентки очной формы обучения в Новосибирской области смогут получать повышенное пособие по беременности и родам через региональное отделение Социального фонда России. Об этом пишет Горсайт.
Теперь обращаться в учебные заведения для оформления выплаты не нужно, заявление подается через портал госуслуг.
«Право на выплату имеют студентки очных отделений, от колледжей и училищ до университетов и научных организаций, вне зависимости от того, учатся ли они на бюджете или на платной основе», — сообщил руководитель регионального отделения СФР Александр Терепа.
Размер пособия увеличен и будет равен 100% прожиточного минимума трудоспособного населения региона. В Новосибирской области сумма составит 88,4 тысячи рублей за 140 дней отпуска. Выплата производится единовременно.
Подать заявление можно в течение шести месяцев после завершения отпуска, через портал госуслуг, в МФЦ или клиентской службе СФР. Для оформления понадобятся справки из медицинской организации и учебного заведения. Деньги перечисляются в течение пяти рабочих дней после принятия решения.