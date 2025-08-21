Пермскую пенсионерку обманули при помощи дипфейка

Пермячка сообщила, что ей поступил звонок от девушки в мессенджере. Звонившая направила ей приглашение на видеоконференцию с медийной личностью. На этой конференции пенсионерке сказали, что в отношении нее были совершены мошеннические действия, и теперь ей нужно следовать инструкциям сотрудника Росфинмониторинга, который позвонит позже. Выполняя указания звонившего, потерпевшая сняла со своего банковского счета более пятисот тысяч рублей и отдала их курьеру. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере.