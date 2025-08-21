Пермскую пенсионерку обманули при помощи дипфейка

В дежурную часть полиции в Ленинском районе Перми поступило сообщение от местной жительницы 1945 года рождения. Женщина заявила, что стала жертвой телефонных мошенников, рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.
Пермячка сообщила, что ей поступил звонок от девушки в мессенджере. Звонившая направила ей приглашение на видеоконференцию с медийной личностью. На этой конференции пенсионерке сказали, что в отношении нее были совершены мошеннические действия, и теперь ей нужно следовать инструкциям сотрудника Росфинмониторинга, который позвонит позже. Выполняя указания звонившего, потерпевшая сняла со своего банковского счета более пятисот тысяч рублей и отдала их курьеру. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере.
Отметим, пермячка была уверена, что по видеозвонку с ней разговаривал настоящий человек. На самом деле изображение было сгенерировано при помощи нейросетей — достаточно качественно, чтобы человек в возрасте не смог отличить подделку.
Гиперреалистичные фальшивые видеозаписи — дипфейки — характеризуются роботизированным тоном речи, неестественной интонацией, редким морганием глаз, а также не синхронизированным с речью движением губ, поясняют в ГУ МВД по Пермскому краю. Кроме того, прибегнув к логике, можно распознать обман: знаменитости и известные представители власти не звонят частным лицам, чтобы сообщить какую-либо информацию.
Полицейские призывают прикамцев относиться к звонкам и сообщениям крайне внимательно и критично и еще раз напоминают, что сотрудники органов безопасности никогда не используют для связи с гражданами мессенджеры и видеозвонки.