В трех городах и четырех районах Ростовской области сбили БПЛА

В ночь на четверг, 21 августа, в Ростовской области отразили атаку беспилотников. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Юрий Слюсарь.
Дроны сбили в Донецке, Каменске и Новошахтинске. А также в Каменском, Белокалитвинском, Миллеровском и Тарасовском районах.
В результате атаки БПЛА в Новошахтинске на промышленном предприятии произошел пожар. Сейчас на месте работают экстренные службы. По предварительным данным, никто из людей не пострадал.
