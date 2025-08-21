Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В трех городах и четырех районах Ростовской области сбили БПЛА

Из-за атаки беспилотников в Новошахтинске произошел пожар.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на четверг, 21 августа, в Ростовской области отразили атаку беспилотников. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Юрий Слюсарь.

Дроны сбили в Донецке, Каменске и Новошахтинске. А также в Каменском, Белокалитвинском, Миллеровском и Тарасовском районах.

В результате атаки БПЛА в Новошахтинске на промышленном предприятии произошел пожар. Сейчас на месте работают экстренные службы. По предварительным данным, никто из людей не пострадал.

Подпишись на нас в Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

Власти Ростова озвучили адреса домов для замера окон после атаки БПЛА.

Замеры окон должны провести в одиннадцати домах, пострадавших при атаке БПЛА в Ростове-на-Дону (подробнее).

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше