Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Метрополитен Минска отменил один поезд на станции метро «Пушкинская»

Отмена поезда на одной из станций минского метро была осуществлена по техническим причинам.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 21 авг — Sputnik. Минский метрополитен отменил один поезд на станции метро «Пушкинская», сообщила пресс-служба столичной подземки в официальном Telegram-канале.

«21 августа 2025 года в 7:20 на станции метро “Пушкинская” был отменен один поезд по техническим причинам», — говорится в сообщении.

Метрополитен также принес свои извинения пассажирам за доставленные неудобства.

Переход на зимний режим

С 25 августа столичное метро перейдет на зимний режим работы.

Со следующей недели на «красной» и «синей» линиях подземки интервал движения поездов в утренние пиковые часы (с 7:00 до 9:00) будет две минуты, а в вечерние (с 17:00 до 19:00, в пятницу — с 16:00 до 18:30) — 2,5 минуты.

На «зеленой» линии интервал между поездами в утренние и вечерние часы «пик» (7:00 — 9:00, 17:00 — 19:00) будет пять минут.