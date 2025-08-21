Метрополитен Минска отменил один поезд на станции метро «Пушкинская»

Со следующей недели на «красной» и «синей» линиях подземки интервал движения поездов в утренние пиковые часы (с 7:00 до 9:00) будет две минуты, а в вечерние (с 17:00 до 19:00, в пятницу — с 16:00 до 18:30) — 2,5 минуты.