Метрополитен Минска отменил один поезд на станции метро «Пушкинская»

МИНСК, 21 авг — Sputnik. Минский метрополитен отменил один поезд на станции метро «Пушкинская», сообщила пресс-служба столичной подземки в официальном Telegram-канале.
«21 августа 2025 года в 7:20 на станции метро “Пушкинская” был отменен один поезд по техническим причинам», — говорится в сообщении.
Метрополитен также принес свои извинения пассажирам за доставленные неудобства.
Переход на зимний режим
С 25 августа столичное метро перейдет на зимний режим работы.
Со следующей недели на «красной» и «синей» линиях подземки интервал движения поездов в утренние пиковые часы (с 7:00 до 9:00) будет две минуты, а в вечерние (с 17:00 до 19:00, в пятницу — с 16:00 до 18:30) — 2,5 минуты.
На «зеленой» линии интервал между поездами в утренние и вечерние часы «пик» (7:00 — 9:00, 17:00 — 19:00) будет пять минут.