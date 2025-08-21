Ричмонд
Дом природы с экзотическими животными может закрыться в Иркутске

Представители зоопарка сообщили, что филиал их будет существовать еще буквально несколько недель.

Источник: Иркутский зоосад

В Иркутске может закрыться Дом природы — филиал Иркутского зоопарка, где обитают экзотические животные. Вероятно, что Дом природы перестанет существовать уже в ближайшее время, «счет идет буквально на недели», — отмечается в тг-канале (18+) зоопарка, пишет ИА IrkutskMedia.

Представители зоопарка отметили, что пока не дают какие-либо комментарии и подробности по поводу возможного закрытия Дома природы. После того, как будут подписаны соответствующие документы, вся информация будет озвучена.

В зоопарке добавили, что они закрывают филиал не временно, при этом надеяться на его возрождение в будущем.

Ранее сообщалось, что Иркутский зоопарк получил лицензию на содержание двух кудрявых пеликанов — Вождя и Надежду. Данный вид птиц является краснокнижным. В течение 5 месяцев сотрудники зоопарка работали над восстановлением документов на пеликанов.