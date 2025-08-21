Плакальщики в Англии зарабатывают под видом друзей усопших на похоронах

Профессия «скорбящего» не подразумевает простое присутствия в толпе или таинственного стояния у могилы — всё гораздо сложнее. Профессиональная плакальщица убедительно выдаёт себя за друга усопшего или члена семьи, используя поддельные документы. Также для этой работы надо знать биографию покойного. То есть ни у кого не должно быть сомнений, что человек понёс утрату и искренне убит горем.