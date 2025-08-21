С начала этого года в Иркутской области выдано 90 тысяч сертификатов на лесопродукцию. Как сообщили КП-Иркутск в Управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, чуть больше половины составляют фитосанитарные документы, а другая часть — карантинные сертификаты.
— Все хозяйствующие субъекты — экспортёры подают заявления на выдачу двух видов сертификата через разные онлайн-платформы, — уточнили в пресс-службе ведомства.
К началу августа Иркутская область полностью перешла на электронное предоставление фитосанитарных и карантинных сертификатов.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Иркутской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за засухи. Он действует в Балаганском, Нукутском, Усть-Удинском и Эхирит-Булагатском муниципальном районах.