На Омской базе сжиженного газа нашли опасные нарушения требований безопасности

Виновных лиц в ведомстве пообещали привлечь к административной ответственности за нарушение требований промышленной безопасности. Санкция данной статьи подразумевает наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц — от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года; на юридических лиц — от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.