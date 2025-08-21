На Омской базе сжиженного газа нашли опасные нарушения требований безопасности

Специалисты Сибирского управления Ростехнадзора нашли нарушения требований промышленной безопасности на Омской базе сжиженного газа — газонаполнительной станции ООО «ЭКО ГРУПП» по улице Доковской.
Как сообщили в ведомстве, станция является опасным производственным объектом. Найденные там нарушения впечатляют — создается впечатление, что газовая «наливайка» вообще работала полулегально. Так, эксперты установили:
— на базе отсутствуют положительные заключения экспертизы промышленной безопасности технических устройств, эксплуатируемых на объекте;
— технические устройства не поставлены на учет в территориальном органе Ростехнадзора по месту нахождения площадки эксплуатирующей организации;
— отсутствует необходимая для эксплуатации технических устройств документация в соответствии с требованиями промышленной безопасности.
Виновных лиц в ведомстве пообещали привлечь к административной ответственности за нарушение требований промышленной безопасности. Санкция данной статьи подразумевает наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц — от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года; на юридических лиц — от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Между тем, предприятие попадает в поле зрения контролирующих органов уже не впервые. Нарушения в деятельности «ЭКО ГРУПП» находили в 2023 году, в том же году на станции «ЭКО ГРУПП» на улице 2-я Солнечная погиб сварщик. Он проводил сварочные работы на цистерне, в которой ранее перевозился газ.