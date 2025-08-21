Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Начался суд в отношении главы «Корпорации развития Новосибирской области» Зырянова в Новосибирске

Подсудимого обвиняют в получении взяток в особо крупном размере.

Подсудимого обвиняют в получении взяток в особо крупном размере.

В Центральном районном суде города Новосибирска 21 августа началось судебное разбирательство в отношении Александра Зырянова, занимавшего пост генерального директора «Корпорации развития Новосибирской области». Ему инкриминируют получение взяток в особо крупном размере.

Зырянов содержится под стражей с июня прошлого года. Ему предъявлены обвинения по пяти отдельным эпизодам взяточничества, включая содействие в заключении многомиллионных договоров и организацию различных мероприятий.

Зырянов отрицает свою вину, утверждая, что уголовное дело имеет политическую подоплеку. Его защитник утверждает, что некоторые эпизоды основаны на показаниях, которые не соответствуют действительности, и указывает на отсутствие убедительных доказательств вины. Примечательно, что в деле главы «Корпорации развития НСО» упоминается генерал «Ахмата» Апти Алаудинов.