Начался суд в отношении главы «Корпорации развития Новосибирской области» Зырянова в Новосибирске

Зырянов отрицает свою вину, утверждая, что уголовное дело имеет политическую подоплеку. Его защитник утверждает, что некоторые эпизоды основаны на показаниях, которые не соответствуют действительности, и указывает на отсутствие убедительных доказательств вины. Примечательно, что в деле главы «Корпорации развития НСО» упоминается генерал «Ахмата» Апти Алаудинов.