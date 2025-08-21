Эксперты предположили, когда Ikea вернется в Россию

Шведский ритейлер Ikea не вернется в Россию ближайшие три года. С таким мнением выступил президент Союза торговых центров Булат Шакиров.
Также вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин сообщил, что площади, ранее занимавшиеся Ikea, не будут простаивать в ожидании возможного возвращения компании. Он пояснил, что возвращение западных операторов зависит от снятия ключевых барьеров в платежах и логистике, а при их отсутствии рыночная логика требует быстрого замещения и диверсификации якорных арендаторов.
По его словам, освободившиеся площади заполняются точечно: где-то размещаются склады и пункты выдачи заказов с экспресс-доставкой, а где-то формируется комбинация фитнес-центров, детских зон и локальных мебельных операторов. В результате для посетителей это означает ввод в оборот бывших гипермаркетов с новым функционалом и более устойчивой моделью для торговых центров.
— По поводу возвращения на российский рынок шведы были максимально негативно настроены, они бросали магазины с товаром, ремонтом, поэтому я не верю в возвращение Ikea в горизонте трех лет, — заявил Булат Шакиров в беседе с РИА Новости.
Однако в мае Ikea зарегистрировала в России новый товарный знак: черная надпись «IKEA» на белом фоне. Правообладателем бренда выступает компания Inter IKEA Systems B.V., зарегистрированная в Нидерландах.