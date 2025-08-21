Эксперты предположили, когда Ikea вернется в Россию

Также вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин сообщил, что площади, ранее занимавшиеся Ikea, не будут простаивать в ожидании возможного возвращения компании. Он пояснил, что возвращение западных операторов зависит от снятия ключевых барьеров в платежах и логистике, а при их отсутствии рыночная логика требует быстрого замещения и диверсификации якорных арендаторов.