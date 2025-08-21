Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РИАН: Причастный к попытке теракта на Крымском мосту найден в Пятигорске

В Пятигорске поймали причастного к попытке теракта на Крымском мосту.

Источник: Комсомольская правда

Один из причастных к попытке теракта на Крымском мосту в апреле 2025 году сбыл найден в Пятигорске,. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина должен был вести микроавтобус, который был начинен взрывчаткой для подрыва моста. Корреспондент РИА Новости нашел ту самую местность, где того «вели» силовики, а потом и задержали.

Отмечается, что место находится недалеко от центра города, рядом с ним расположен автовокзал и жилые многоэтажки. Рядом проходит федеральная трасса Р-217 «Кавказ», она соединяет Ставрополье и другие регионы Северного Кавказа.

Ранее в станице Старонижестеблиевской в Краснодарском крае были задержаны лица, перевозившие автомобиль со взрывчаткой, замаскированной под груз. Автомобиль предназначался для совершения теракта на Крымском мосту.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что пытавшиеся подорвать Крымский мост везли 130 килограмм взрывчатки, замаскированные в автомобиле под батарею. Все это обнаружила Федеральная служба безопасности.

Узнать больше по теме
Сергей Аксенов: биография и жизненный путь главы Крыма
В сентябре 2024 года политика избрали на пост главы Республики Крым третий раз подряд. Собрали основное из биографии Сергея Аксенова: информацию о его детстве, карьере и работе на должности главы Крыма.
Читать дальше