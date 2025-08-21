«Чёрный четверг» по особому расписанию: Где в Кишиневе не будет электроэнергии — публикуем адреса

Поставщик сообщает об временном отключении электричества по следующим адресам:
Ботаника:
Г. Крисан, 1−29, 4−14, Крисана, 1A, Д. Морузь, 1−27, 27A, 2−28, Гренобле, 130, 179B, 191, Хоря, 1−9, 2−14, Индепенденцей, ⅔, И. Витязул, 7/1, 9, 11, 11/1, 13, 15, 24, И. Клошка, 1−15, 2−16, П. Унгуряну, 1−13, 19, 2−30 — с 08:30 до 16:30.
Траян, 21, 21/1, 21/5, 23, 23/1, 23/1A, 23/2, 23/3, 23/5, 25 — с 08:50 до 16:00.
А. Болдур, 1, 1A, 4−6, 10−20, 9−11, 15−19, 9999, Бэчоий Ной, 1−7, 11−19, 25, 29−31, 2−14, 14/5, 14/15, 18, 30−32, пер. Бэчоий Ной, 3, 9/1, 18, Г. Безвиконь, 5, 11, 15−17, 21, 6−12, 16, 732, Г. Кучеряну, 4, 8, 12, 19, 30, 69, пер. Г. Кучеряну, 1−3, 3A, 5A, 28, Имашулуй, 4, 12−28, пер. Имашулуй, 2, Мунчешть, 600−654, 682−706, 9999, Музелор, 2−6, 10, 14−20, 3−7, 15−21, Пэшунилор, 1F, 5, 10/1, Ревака, 2, 2A, 2b, 2B, 2C, 2D, 3, 6, 6A, пер. Ревака, 2−4, В. Зарзэр, 1−11, 17−25, 31, 37, 4−16, 28−38, пер. В. Зарзэр, 3A, 4B, 10, 15, 16, 26, 27, 28, 35, В. Тулник, 1−23, 4−20 — с 09:00 до 16:00.
Буюканы:
Д. и И. Алдя-Теодорович, 19−21, 27−31, 35−37, 20−22, 22A, 32−34, 38−40, 190, И. Караджале, 2−6, 3A, 5, И. Пеливан, 9, 18, 19, 22/1, 9999, М. Лэтэрецу, 5, Н. Костин, 9−35, 39−47, 22−44, 48, 48/1 — с 09:00 до 19:00.
В. Коробан, 19−29, 33−35, 22/1, 22/2, 22/3, Н. Костин, 57, 57/1, 999, 9999, O. Гибу, 1, 3, 3/1, 3A, 5, Сучевица, 16, 18, 18/1 — с 09:00 до 16:00.
Центр:
А. Пушкина, 58, 58/1, 60, 60/1, 60/2, Г. Кошбук, 30, 30/1−30/11, Г. Уреке, 56/1, 64, Романэ, 1, Сипотелор, 2, А. Влэхуцэ, 19, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 9999 — с 10:00 до 17:00.
